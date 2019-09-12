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12 вересня • оновлено в 14:39
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У Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину: з'явилися фото злочинця

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У мережі опублікували фото педофіла, який по-звірячому зґвалтував і побив 12-річну дівчинку у Харкові.

Знімки були зроблені у супермаркеті "АТБ" і оприлюднені на сторінці "Харків NOW" у соцмережі Facebook.

За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 см, був вдягнений у синю футболку із зображеним на ній білим півнем.

У Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину: з'явилися фото злочинця
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У Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину: з'явилися фото злочинця
У Харкові педофіл по-звірячому зґвалтував дитину: з'явилися фото злочинця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білоцерківському районі Київської області 36-річний чоловік зґвалтував 8-річну дитину.

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Місце
Україна Харків
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Валевич Борис
Валевич Борис
гоните уже этого извращенца Авакова иначе мы потеряем много детей
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
такое творится по всей Украине! грабежи убиства разбои изнасилования похищения людей- многих даже если находят то не арестовывают! опг зеленского рулит! ничего в стране не изменилось
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно...территория педофилов...даже гранаты не так часто..
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