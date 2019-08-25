У Харкові обвалився міст: поліція завела справу

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення автомобільного мосту у Харкові.

Про це повідомили у поліції Харківської області. Правоохоронці причиною події вважають службову недбалість і порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції.

"За фактом обвалення моста відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України" – сказано в повідомленні.

Поліція завела справу по мосту у Харкові, що обвалився

Санкціями статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин. В результаті аварії ніхто не постраждав.

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