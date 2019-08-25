Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Харкові обвалився міст: поліція завела справу

802 Читати матеріал російською

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення автомобільного мосту у Харкові.

Про це повідомили у поліції Харківської області. Правоохоронці причиною події вважають службову недбалість і порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції.

"За фактом обвалення моста відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України" – сказано в повідомленні.

Поліція завела справу по мосту у Харкові, що обвалився

Поліція завела справу по мосту у Харкові, що обвалився

Новини
Не витримав: названо причину обвалення мосту в Харкові

Санкціями статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного моста на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Н Олег
Н Олег
хотят всё свалить на шофёра ... после 10-го ... 20-го "усталого" xox'лы всё же догадаются, шо дело было не в шофёре...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...