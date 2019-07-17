Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Харкові нова "Зайцева" влетіла на швидкості в групу людей: перші фото

98т Читати матеріал російською

У Харкові 20-річна дівчина на автомобілі Nissan скоїла ДТП, у якій постраждали люди.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, аварія сталася у вівторок, 16 липня, на проспекті Ювілейному.

Встановлено, що водійка не впоралася із керуванням, скоїла наїзд на бордюрний камінь і врізалася в агітаційний намет. Після зіткнення автомобіль проїхав ще декілька метрів і зупинився біля житлового будинку.

Новини
Дітей убив поліцейський? На Прикарпатті вибухнули протести через криваву ДТП

У результаті ДТП травми отримала жінка, яка працює агітатором, і двоє перехожих. Постраждалу доставили в лікарню. Її стан і ступінь отриманих тілесних ушкоджень поки уточнюються. Ще у двох чоловіків медики зафіксували забої.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку Московського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Нацполіція

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Нацполіція

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Нацполіція

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.

  • Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/г.

  • Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевої та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Харків
Теги
ДТП поліція Автомобіль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
131
11
Смішно
5
Цікаво
89
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протягом 4 тижнів склалnа $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і доступ до Інтернетy .... ⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Sladko Semen
Sladko Semen
Все кто сбивает людей на бордюре, те Зайцевы...) все кто против потрошенко, агенты кремля... и т.д.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel