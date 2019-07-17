У Харкові нова "Зайцева" влетіла на швидкості в групу людей: перші фото

У Харкові 20-річна дівчина на автомобілі Nissan скоїла ДТП, у якій постраждали люди.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції області, аварія сталася у вівторок, 16 липня, на проспекті Ювілейному.

Встановлено, що водійка не впоралася із керуванням, скоїла наїзд на бордюрний камінь і врізалася в агітаційний намет. Після зіткнення автомобіль проїхав ще декілька метрів і зупинився біля житлового будинку.

У результаті ДТП травми отримала жінка, яка працює агітатором, і двоє перехожих. Постраждалу доставили в лікарню. Її стан і ступінь отриманих тілесних ушкоджень поки уточнюються. Ще у двох чоловіків медики зафіксували забої.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку Московського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ДТП у Харкові Нацполіція

ДТП у Харкові Нацполіція

ДТП у Харкові Нацполіція

ДТП у Харкові Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро осіб.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/г.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевої та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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