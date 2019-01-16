У Харкові невідомі обстріляли поліцейського і зникли: оголошений план-перехоплення

У Харкові 16 січня двоє невідомих обстріляли поліцейського і зникли з місця злочину. За попередніми даними, вони виїхали на авто Daewoo Lanos синього кольору.
Як повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, напад скоїли на офіцера Департаменту карного розшуку. Він отримав важкі поранення.
"Ім'я замовника злочину відоме, він обов'язково понесе покарання", — підкреслив Аброськін.
Потерпілий
Facebook В'ячеслав Аброськін
У прес-службі поліції Харківщини уточнили, що подія трапилася на вул. Краснодарській приблизно о 7:30.
"Коли потерпілий виходив із під'їзду, до нього підійшли двоє невідомих. Вони вдарили його і зробили декілька пострілів у голову, після чого зникли на автомобілі темного кольору", — додали в поліції.
Місце злочину
Національна поліція України
Місце злочину
Національна поліція України
Перші літери в номерних знаках невідомі, свідкам вдалося запам'ятати тільки їхнє закінчення: "1012АА", пише "Інформатор".
"У правоохоронців є інформація, що зловмисники можуть зараз направлятися у Київ. У Харкові та області ввели оперативний план "Сирена", — уточнили в ЗМІ.
Daewoo Lanos (ілюстрація)
polcar.odessa
Як писав OBOZREVATEL, у кінці грудня в Києві озброєний зловмисник вкрав товар із супермаркету і поранив поліцейського.
Спочатку він поцупив товар із магазину. Це побачила охорона і передала інформацію поліцейським. На місце прибув наряд поліції охорони й наздогнав грабіжника. Коли правоохоронці затримували злочинця, він почав погрожувати їм пістолетом.
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