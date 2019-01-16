У Харкові невідомі обстріляли поліцейського і зникли: оголошений план-перехоплення

У Харкові 16 січня двоє невідомих обстріляли поліцейського і зникли з місця злочину. За попередніми даними, вони виїхали на авто Daewoo Lanos синього кольору.

Як повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, напад скоїли на офіцера Департаменту карного розшуку. Він отримав важкі поранення.

"Ім'я замовника злочину відоме, він обов'язково понесе покарання", — підкреслив Аброськін.

Потерпілий Facebook В'ячеслав Аброськін

У прес-службі поліції Харківщини уточнили, що подія трапилася на вул. Краснодарській приблизно о 7:30.

"Коли потерпілий виходив із під'їзду, до нього підійшли двоє невідомих. Вони вдарили його і зробили декілька пострілів у голову, після чого зникли на автомобілі темного кольору", — додали в поліції.

Місце злочину Національна поліція України

Місце злочину Національна поліція України

Перші літери в номерних знаках невідомі, свідкам вдалося запам'ятати тільки їхнє закінчення: "1012АА", пише "Інформатор".

"У правоохоронців є інформація, що зловмисники можуть зараз направлятися у Київ. У Харкові та області ввели оперативний план "Сирена", — уточнили в ЗМІ.

Daewoo Lanos (ілюстрація) polcar.odessa

Як писав OBOZREVATEL, у кінці грудня в Києві озброєний зловмисник вкрав товар із супермаркету і поранив поліцейського.

Спочатку він поцупив товар із магазину. Це побачила охорона і передала інформацію поліцейським. На місце прибув наряд поліції охорони й наздогнав грабіжника. Коли правоохоронці затримували злочинця, він почав погрожувати їм пістолетом.

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