У Харкові напали на офіцерів поліції: з'ясувався мотив

Мотивом нападу на начальника Управління карного розшуку та начальника Відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіціії в Харківській області став раптово виниклий конфлікт.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області на своєму сайті. Правоохоронці вже встановили осіб, причетних до цього нападу на офіцерівполіціїу Харкові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"6 квітня близько 20:30 в районі вулиці Піскуновської група осіб вчинила хуліганські дії відносно двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку. Поліцейським нанесли тілесні ушкодження, їх було госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні.

У Харкові напали на офіцерів поліції. Ілюстрація Newsonline

Як з'ясувалося, мотивом злочину став раптово виниклий конфлікт. Найближчим часом причетним до нападу буде повідомлено про підозру.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області було відкрито два кримінальних провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає тюремне ув’язнення строком до 8 років. Також було призначено службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на начальника Управління карного розшуку та начальника Відділу розшуку з тяжких злочинів ГУ Нацполіціії в Харківській області.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!