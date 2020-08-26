У Харкові напали на нову приймальню ОПЗЖ, – ексдепутат міськради
У Харкові в ніч на 26 серпня невідомі скоїли напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційної платформи – За життя" і колишнього депутата міськради Андрія Лесика.
Про це скандальний ексдепутат, який також є головою міської організації ОПЗЖ в Харкові, повідомив у Facebook, виклавши фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За його словами, обидві приймальні розташовані за адресою Полтавський шлях, 22. До того ж офіс самого Лесика було відкрито тільки напередодні.
На викладених ним в соцмережі знімках видно, що на вході в будівлю невідомі заклеїли табличку, яка вказує на наявність громадської приймальній у ній. Крім цього, вони розмалювали і порвали рекламні банери ОПЗЖ.
"За цією адресою тільки вчора було відкрито офіс", – обурився Лесик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 січня в Харкові на мітингу на підтримку російськомовних шкіл закидали яйцями його організатора – ексдепутата міськради, голову місцевого осередку ОПЗЖ Андрія Лесика.
А в травні скандального ексдепутата Харківської міськради Лесика облили зеленкою. Інцидент трапився під час акції медиків проти закриття пологового відділення лікарні Південної залізниці.