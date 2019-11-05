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6 листопада • оновлено в 01:15
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У Харкові на вулиці розстріляли чоловіка: момент потрапив на відео

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Увечері у вівторок, 5 листопада, в Харкові на вулиці Валентинівська невідомі влаштували стрілянину, в результаті чого був поранений 30-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Харківській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Постраждалого госпіталізували з кульовими пораненнями живота, передпліччя і ноги. Стан його здоров'я задовільний.

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У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

Пресслужба Нацполіціі

Відзначається, що на місце НП, яка трапилася близько 19:00, прибули співробітники слідчого управління, Управління карного розшуку на чолі з керівництвом обласного главку харківської поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції і криміналістична лабораторія.

З метою з'ясування всіх обставин стрілянини поліція затримала 14 осіб. Також правоохоронці вилучили гільзи і кулі, які будуть направлені на експертне дослідження.

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

Пресслужба Нацполіціі

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

Пресслужба Нацполіціі

У Харкові на Валентинівській влаштували стрілянину

У Харкові на Валентинівській влаштували стрілянину

Пресслужба Нацполіціі

У Харкові на Студентській розстріляли чоловіка

У Харкові на Студентській розстріляли чоловіка

Пресслужба Нацполіціі

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

У Харкові на вулиці влаштували стрілянину

Пресслужба Нацполіціі

За словами очевидців було встановлено, що біля спортивного клубу "Авокадо" трапився конфлікт із подальшою стріляниною. В результаті події також було пошкоджено автомобіль "Mitsubishi".

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові біля супермаркету "Восторг" по вулиці Клочківській влаштували бандитські розбірки, в результаті чого було вбито одну особу, а нападник підірвався на гранаті.

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Місце
Україна Харків
Тег
стрілянина
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