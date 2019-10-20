У Харкові посеред вулиці викрали дівчину: оголошено план "Перехоплення"

У Харкові в неділю, 20 жовтня, посеред вулиці викрали дівчину.

Про це інформує пресслужба обласної поліції, посилаючись на заяву свідка. Уточнюється, що інформація про подію перевіряється.

За словами очевидця, на вулиці Великій Панасівській двоє чоловіків насильно посадили дівчину в автомобіль ВАЗ-21010 чорного кольору й відвезли в невідомому напрямку.

Пресслужба зазначила, що наразі поліцейськими приймаються невідкладні заходи, спрямовані на пошук зловмисників і їх затримання. Введено план "Перехоплення".

Повідомлення про подію надійшло в Холодногірський відділок поліції, інформація про інцидент зареєстрована там же.

Ілюстрація РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Білій Церкві Київської області двоє чоловіків викрали, зґвалтували і пограбували 50-річну місцеву жительку. Вони напали на неї прямо на зупинці громадського транспорту, заштовхали в авто та відвезли в квартиру одного з них.

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