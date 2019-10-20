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20 жовтня • оновлено в 23:00
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/ Розслідування

У Харкові посеред вулиці викрали дівчину: оголошено план "Перехоплення"

4.7т Читати матеріал російською

У Харкові в неділю, 20 жовтня, посеред вулиці викрали дівчину.

Про це інформує пресслужба обласної поліції, посилаючись на заяву свідка. Уточнюється, що інформація про подію перевіряється.

За словами очевидця, на вулиці Великій Панасівській двоє чоловіків насильно посадили дівчину в автомобіль ВАЗ-21010 чорного кольору й відвезли в невідомому напрямку.

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Пресслужба зазначила, що наразі поліцейськими приймаються невідкладні заходи, спрямовані на пошук зловмисників і їх затримання. Введено план "Перехоплення".

Повідомлення про подію надійшло в Холодногірський відділок поліції, інформація про інцидент зареєстрована там же.

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Білій Церкві Київської області двоє чоловіків викрали, зґвалтували і пограбували 50-річну місцеву жительку. Вони напали на неї прямо на зупинці громадського транспорту, заштовхали в авто та відвезли в квартиру одного з них.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
викрадення Національна поліція України
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Есть такая древняя традиция у представителей братских украинцам народов, которым массово гражданство раздали за заслуги в АТО.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
на запчасти,щас так модно.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Нэзабаром Сравні, Ну да, Супрун легализовала разбор людей на запчасти, то бишь донорство?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Государство не справляется со своей функцией защиты граждан, уже людей посреди улицы похищают и расстреливают.
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