У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку: що відомо

У Новобаварському районі Харкова вночі на пустирі зґвалтували студентку другого курсу технікуму, 17-річну жительку міста Лозова.
Дівчина звернулася до поліцейських 16 вересня, повідомили NewsRoom власні джерела в правоохоронних органах.
Дівчина сказала, що насильником був малознайомий чоловік.
У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку. Ілюстрація
Правоохоронці встановили особу ймовірного підозрюваного. Ним, за версією слідства, є житель села Караван Нововодолазького району.
Поліцейські вжили заходів для встановлення місцезнаходження фігуранта і відкрили кримінальне провадження за статтею 152 КК України (Зґвалтування).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Сахновщинському районі Харківської області правоохоронці запідозрили місцевого жителя в неодноразових зґвалтуваннях 13-річної зведеної сестри. Він робив це впродовж трьох років. Пізніше 26-річного юнака помістили під варту.
Також в Харківській області вітчим зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки.
Харківські поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до побиття і наруги над 12-річною дівчинкою.
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