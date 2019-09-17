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17 вересня • оновлено в 13:08
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У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку: що відомо

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У Новобаварському районі Харкова вночі на пустирі зґвалтували студентку другого курсу технікуму, 17-річну жительку міста Лозова.

Дівчина звернулася до поліцейських 16 вересня, повідомили NewsRoom власні джерела в правоохоронних органах.

Дівчина сказала, що насильником був малознайомий чоловік.

У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку. Ілюстрація

У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку. Ілюстрація

Правоохоронці встановили особу ймовірного підозрюваного. Ним, за версією слідства, є житель села Караван Нововодолазького району.

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Поліцейські вжили заходів для встановлення місцезнаходження фігуранта і відкрили кримінальне провадження за статтею 152 КК України (Зґвалтування).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Харків
Тег
зґвалтування
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хоть день сейчас проходит на Украине без изнасилований?
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