У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку: що відомо

У Новобаварському районі Харкова вночі на пустирі зґвалтували студентку другого курсу технікуму, 17-річну жительку міста Лозова.

Дівчина звернулася до поліцейських 16 вересня, повідомили NewsRoom власні джерела в правоохоронних органах.

Дівчина сказала, що насильником був малознайомий чоловік.

У Харкові на пустирі зґвалтували 17-річну студентку. Ілюстрація

Правоохоронці встановили особу ймовірного підозрюваного. Ним, за версією слідства, є житель села Караван Нововодолазького району.

Поліцейські вжили заходів для встановлення місцезнаходження фігуранта і відкрили кримінальне провадження за статтею 152 КК України (Зґвалтування).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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