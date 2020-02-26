У середу, 27 лютого, в центрі Харкова водій на BMW дивом не влаштував масову ДТП на площі Конституції.

Неадекват почав дрифтувати посеред проїжджої частини, коли по зустрічній смузі рухалися кілька автомобілів. Інцидент зафіксували очевидці, відео опублікували в Telegram-каналі Ukr Inform (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, що машина "летіла" по вулиці на величезній швидкості і почала крутитися на дорозі. Перед BMW встигли загальмувати зустрічні авто. Після цього водій продовжив дрифтувати на узбіччі дороги.

Дрифт в Харкові на площі Конституції Скріншот з відео

"Привид Зайцевої вселився в бідолаху-водія. Сподіваємося, їм зацікавиться поліція", – підписали відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Одеси дрифтера на "копійці" наздогнала миттєва карма.

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