У Харкові на місці ДТП із Зайцевою сталася чергова трагедія. Фото

У понеділок, 15 квітня, в Харкові на вулиці Сумській, де сталася смертельна ДТП за участю Олени Зайцевої, на асфальті виявили труп чоловіка.

Тіло, накрите покривалом, лежить біля виходу зі станції метро "Історичний музей", повідомляє SQ. На місці події перебувають поліцейські.

Телеграм-канал "Ху*овий Харків" додає, що на перетині вулиць Університетська і Сумська сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі після аварії зайняли дві смуги руху, внаслідок чого на дорозі утворилися затори.

У Харкові біля метро помер чоловік

У Харкові біля метро помер чоловік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській в Харкові авто Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/г.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевої та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!