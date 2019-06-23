У Харкові машина на швидкості протаранила мерію: фото з місця НП

Вранці, 23 червня, в будівлю харківської мерії на швидкості врізався автомобіль Toyota Corolla.

За словами прес-секретаря Управління патрульної поліції в Харківській області Карини Курбанової, водія госпіталізували, передає "МедіаПорт".

Уточнюється, що правоохоронців на місце події викликали о 7:50. Як саме сталося зіткнення і чи були в машині пасажири, не повідомляється.

Наслідок ДТП mediaport

За словами Курбанової, обставини аварії встановить слідчо-оперативна група. Від зіткнення з будівлею передня частина машини була зруйнована вщент. В якому стані водій – невідомо.

Машина влетіла в мерію mediaport

mediaport

mediaport

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Херсонській області на трасі зіткнулися автомобілі ВАЗ і BMW. В результаті загинула сім'я з дитиною. Встановлено, що одним з авто керував співробітник поліції.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!