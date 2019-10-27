Їздили на роботу: киянин знайшов своє вкрадене авто у поліцейських

Киянин, у якого викрали Mazda 6, самостійно знайшов своє авто в Харкові. Виявилося, що на машині близько місяця їздили співробітники місцевої поліції.

Однак, повернути вкрадене потерпілий поки так і не зміг, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крадіжка сталася 30 червня поточного року посеред ночі. Власник Максим Шкварко вийшов покурити на балкон, і на стоянці замість своєї машини побачив порожнє місце.

Вкрадена Mazda 6 Скрін відео

"[Поліцейські] сказали, що моя машина там буквально 6-8 хвилин тому пройшла "Рубіж". Поїхала по Броварській трасі", – розповів чоловік. Правоохоронці, за його словами, приїхали на виклик за лічені хвилини.

"Десь через місяць мені написав невідомий чоловік у Facebook, що нібито бачив мою машину в групі, яка продає, прихована група, яка продає перебиті машини, крадені і так далі", – додав Шкварко.

Він відразу зв'язався з продавцем Mazda 6 у цій групі. Представився покупцем, щоб з'ясувати, чи його це авто. Він попросив більше фото. Близько 20 знімків у різних ракурсах допомогли йому переконатися, що машина точно його.

Потерпілий Скрін відео

Шкварко розповів, що був готовий поїхати і викупити свою машину у викрадачів. Він домовився про покупку за 6,5 тисяч доларів, але продавці зникли.

Через деякий час чоловікові зателефонував знайомий харків'янин, якому вдалося знайти авто.

"Заглушка якась не того кольору стоїть – у мене заглушки не було взагалі. Її вставили спеціально – знали, за якими параметрами я шукаю. Вікна у мене були передні не затоновані, їх затонували – зробили все найдешевше, що могли зробити. І називає номера, які я знаю, які я не говорив нікому, які я пробивав – їх ніде немає в базі – АХ 1717 ТТ", – розповів потерпілий.

"Останній раз де мою машину бачили – з неї вийшов оперуповноважений Фрунзівського району Герасимов Віталій Сергійович. Він передав ключі своєму братові – слідчому Орджонікідзевського РВВС Герасимову Артему Сергійовичу. Той сів у машину і поїхав", – додав він.

Виявилося, поліцейські вже близько місяця їздять на краденому авто на роботу.

"Він розумів, що він їздить на краденій машині. Я прийшов у РВВС – вийшов Артем Герасимов, слідчий, який їздив на моїй машині. І я кажу, слухай, кажу, ну по-нормальному, викоти мені машину. Десь постав. Я поїду з твого Харкова. Я не хочу ніяких заяв", – сказав власник авто.

Слідчий у відповідь заявив, що машину йому за 200 доларів дав покататися друг, його номер телефону в блокноті, а блокнот – втратив.

Шкварко написав заяву, і проти поліцейського почали службове розслідування. Герасимова також усунули від виконання обов'язків.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в столиці Норвегії Осло озброєний чоловік викрав машину швидкої допомоги і влетів у натовп пішоходів. У мережі показали відео з місця злочину.

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