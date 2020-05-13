У Харкові іноземець побив поліцейського через масковий режим. Інцидент потрапив на відео

У Харкові уродженець республіки Гана побив правоохоронця гілкою від дерева, через те, що йому зробили зауваження щодо пересування без захисної маски під час карантину.

Чоловіку вже оголосили про підозру та взяли його під цілодобовий домашній арешт, йдеться в ухвалі Дзержинського районного суду Харкова. А в соцмережах з’явилося відео інциденту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що конфлікт трапився опівдні 22 квітня: двоє патрульних поліцейських, проїжджаючи на службовому автомобілі, помітили чоловіка, котрий ішов вулицею без маски, і вирішили зробити йому зауваження.

У Харкові іноземець побив поліцейського гілкою через маску

Чоловік же, замість того, аби виправити порушення, відреагував агресивно. Під час словесного конфлікту він гучно висловлювався іноземною мовою, згодом знайшов гілку й почав нею розмахувати перед правоохоронцями. Порушник двічі вдарив нею патрульного в живіт та руку, внаслідок чого той отримав синець.

"Громадянин, перебуваючи без медичної маски і лише в штанах, відламав гілку від дерева і, розмахуючи нею, напав на працівника поліції й наніс йому два удари в область тулуба", – цитують в ухвалі слова очевидця подій.

У Харкові іноземець побив поліцейського гілкою через маску

Нападника затримали на місці, йому інкримінують заподіяння легких тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання службових обов’язків. За це чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Харкові іноземець побив поліцейського гілкою через маску

Зазначається, що слідчий просив для нападника покарання у вигляді тримання під вартою, однак суд вирішив помістити його під домашній арешт до 20 червня.

Водночас на громадянина Гани склали ще й адмінпротокол за перебування в громадському місці без захисної маски, за що передбачено від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові поліцейський образив відвідувача магазину, який зробив йому зауваження за неправильно надіту маску.