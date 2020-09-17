У Харкові хочуть на 5 років посадити 70-річного завгоспа через зіпсовану траву

У Харкові 70-річному співробітникові Інституту низьких температур загрожує 5 років позбавлення волі за старі вікна, які деякий час лежали на траві.

Про це в Facebook розповіла журналістка Тетяна Доцяк. На думку екоінспекторів, вікна завдали шкоди екології більше ніж на мільйон гривень.

Історія почалася з того, що в інституті вирішили поміняти кілька вікон.

"Старі рами склали у дворі інституту, думали ними замінити ще гірші вікна на відомчій базі відпочинку. Прийшли ревізори з держекоінспекції та зробили а-та-та – вікна на траві – що за неподобство? І виписали штраф в 800 грн", – написала Доцяк .

Журналістка уточнила, що заступник директора, відповідальний за господарську частину, штраф сплатив, а вікна, як і зажадали інспектори, вивіз.

"За кілька місяців прислали рахунок на мільйон двісті тисяч грн! Саме на стільки, порахували екоінспектори, старими вікнами інститут завдав шкоди екології. 70-річного дідуся, якого призначили відповідальним за старі вікна, ледь не схопив Кіндрат", – повідомила Доцяк.

Більш того, всі матеріали передали в прокуратуру і там відкрили кримінальну справу за статтею "службова недбалість". Літньому співробітникові оголосили підозру, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Журналістка поцікавилася у головного держекоінспектора Харківщини, чи не з радіацією ці вікна, чи є там шкідливі хімічні речовини. Він відповів, що в разі потрапляння фарби з вікон в землю можуть бути погані наслідки. При цьому грунт на дослідження екологи не брали, хоч і виписали штраф на 1 млн 200 тис гривень.

"Ця ж державна екологічна інспекція нарахувала за розлиту нафту в Чорному морі танкером Delfi 450 тис грн штрафу. Тому, що це вам не вікна на траві. За траву – втричі більше і в'язниця. Тому, що трава в Харкові – священна, по ній навіть ходити не можна, не те що вікна складувати ", – резюмувала Доцяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пропонують збільшити штраф за викинутий недопалок в 10 разів, а за окремі види сміття доведеться доплачувати.