У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

У однієї з трьох жінок, які постраждали при обваленні даху недобудованого торгового павільйону в Харкові, травмований хребет.

Як сказано в сюжеті ТСН, 27-річна потерпіла отримала найважчі каліцтва. Інша 28-річна отримала перелом вилиці, а 68-річна жінка відбулася забоями.

Рятувальники, які розбирали завали півночі, впевнені, що людям пощастило, оскільки незважаючи на падіння важкої конструкції всі вижили.

"Треба було звільнити від утеплювача, від цих перегородок, від стін, які тут були металеві", — розповів помічник начальника головного управління ДСЧС в Харківській області Ігор Лупандін.

Відзначається, що НП сталася близько 20:00 години вечора, зазвичай у цей час люди повертаються з роботи та зрізають шлях від метро до будинків через базар уздовж павільйонів.

Один із них не витримав ваги снігу і впав просто на голови перехожим. Свідки кинулися витягати постраждалих, на місце викликали рятувальників.

ТСН

ТСН

"Першу дівчинку дістали, вона із самого краю була. Допомагали розгрібати, пожежні, поліція — подавали всі конструкції, ми туди закидали", — розповів очевидець Денис Черніков.

Відразу після інциденту, незважаючи на пізню годину, на ринку з'явилися люди з лопатами, які почали чистити дахи.

Правоохоронці почали розшук власника недобудови і з'ясовують, чи є взагалі дозвіл на це будівництво. Шукають і відповідальних за прибирання снігу.

ТСН

ТСН

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торгових рядів. Причиною також став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

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