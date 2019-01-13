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У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

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У однієї з трьох жінок, які постраждали при обваленні даху недобудованого торгового павільйону в Харкові, травмований хребет.

Як сказано в сюжеті ТСН, 27-річна потерпіла отримала найважчі каліцтва. Інша 28-річна отримала перелом вилиці, а 68-річна жінка відбулася забоями.

Рятувальники, які розбирали завали півночі, впевнені, що людям пощастило, оскільки незважаючи на падіння важкої конструкції всі вижили.

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У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

"Треба було звільнити від утеплювача, від цих перегородок, від стін, які тут були металеві", — розповів помічник начальника головного управління ДСЧС в Харківській області Ігор Лупандін.

Відзначається, що НП сталася близько 20:00 години вечора, зазвичай у цей час люди повертаються з роботи та зрізають шлях від метро до будинків через базар уздовж павільйонів.

Один із них не витримав ваги снігу і впав просто на голови перехожим. Свідки кинулися витягати постраждалих, на місце викликали рятувальників.

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У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

ТСН

У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

ТСН

"Першу дівчинку дістали, вона із самого краю була. Допомагали розгрібати, пожежні, поліція — подавали всі конструкції, ми туди закидали", — розповів очевидець Денис Черніков.

Відразу після інциденту, незважаючи на пізню годину, на ринку з'явилися люди з лопатами, які почали чистити дахи.

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Правоохоронці почали розшук власника недобудови і з'ясовують, чи є взагалі дозвіл на це будівництво. Шукають і відповідальних за прибирання снігу.

У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

ТСН

У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

ТСН

У Харкові дах ринку впав на людей: нові деталі про стан постраждалих

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в окупованій Макіївці на "Червоному ринку" обвалився дах одного з торгових рядів. Причиною також став великий шар снігу, що накопичився на покритті.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
фотографиивидеоГосЧС
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