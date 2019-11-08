У Харкові чоловік загинув від вибуху гранати на балконі: фото з місця НП

У п'ятницю, 8 листопада, у Харкові чоловік підірвав себе гранатою на балконі.

Подія трапилася у багатоповерховому будинку на вул. 23 Серпня, повідомляє пресслужба Головного управління поліції у Харківській області.

У поліції зазначили, що інформація про інцидент надійшла близько 08:00. Тіло загиблого виявила його бабуся.

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Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з позначкою "самогубство". Поліцейські з'ясовують всі обставини смерті потерпілого.

У Харкові чоловік підірвав себе гранатою НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові біля супермаркету "Восторг", на вулиці Клочківській 25 жовтня влаштували стрілянину. В результаті інциденту загинула одна людина. Пізніше сам нападник підірвав себе за допомогою гранати.

Убитим у перестрілці на парковці біля супермаркету у Харкові виявився "права рука" кримінального авторитета "Жори".

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