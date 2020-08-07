У Харкові чоловік намагався вкоротити собі віку через нерозділене кохання: 'самогубця' врятували. Відео

У Харкові правоохоронці завадили спробі вчинити самогубство чоловіку на інвалідному візку. Під час врегулювання ситуації той чинив опір і навіть стріляв у бік патрульних, через що один із них отримав опік руки.

Події розгорнулися пізно ввечері 6 серпня на вулиці Гвардійців Широнінців. Як інформують у пресслужбі ГУНП у Харківській області, повідомлення про харків’янина, котрий із ножем і пістолетом висловлював наміри про самогубство, надійшло до Московского відділу поліції міста.

"Чоловік в інвалідному візку заявив про намір вкоротити собі віку. Коли поліцейські спробували наблизитися до нього, щоб відібрати зброю, він здійснив постріл із стартового пістолету в бік патрульного. В результаті поліцейський отримав опік руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти – вб’є себе", – описують ситуацію в поліції.

Зазначається, що після нетривалих перемовин чоловік все ж таки здався правоохоронцям. Стартовий пістолет у нього вилучили.

Вилучена зброя харків’янина, який хотів вкоротити собі віку

Згодом з’ясувалося, що наміри звести рахунки із життям харків’янин висловлював ще у соціальній мережі, де зізнавався, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.

Додамо: один із місцевих Telegram-каналів виклав у мережу відео поліцейської операції із порятунку "самогубця". На кадрах видно, як із десятеро правоохоронців із різних сторін кидаються до чоловіка, котрий намагався звести рахунки з життям. Незважаючи на те, що він сидів в інвалідному візку, копи вхопили його та поклали на землю. Лише коли у "самогубця" вдалося вилучити зброю, його посадила назад у візок. Водночас чоловік лаявся і обурювався тим, що патрульні намагалися закувати його в наручники.

Слідчі ж кваліфікували дії харків’янина за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 30 липня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловік намагався звести рахунки з життям. На щастя, патрульним вдалося запобігти самогубству.