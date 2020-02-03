У Харкові зіткнулися 8 авто: деталі і фото страшної ДТП

У понеділок, 3 лютого, в Харкові біля будівлі Південного залізничного вокзалу зіткнулися відразу 8 авто.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Харківської області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Аварія трапилася близько 17:30 на вулиці Полтавський Шлях у районі будинку №56. Під час розвороту автомобіля "Volkswagen Golf" водій не врахував обстановки на дорозі і став причиною аварії. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто

"За попередньою інформацією водій, порушивши правила дорожнього руху, зіткнувся з іншими авто: "BMW 535", "Nissan", "Mitsubishi", "Hyundai", "Toyota", "BMW" і автомобілем "Bogdan", – розповіли в поліції.

На водія "Volkswagen Golf" патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Матеріал буде переданий до суду.

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 автото Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

У Харкові біля вокзалу зіткнулися 8 авто Telegram-канал "Х**вая Салтовка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові п'яний водій протаранив три авто на місці ДТП, куди прибули медики "швидкої допомоги". Одного з лікарів збили.

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