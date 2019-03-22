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Росія готувала кривавий теракт у метро Харкова: перші подробиці

15.8тЧитати матеріал російською

У Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви та дестабілізація становища в країні перед виборами.

Замовником кривавого злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина, повідомили на сторінці СБУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Представники спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який детонував від телефонного дзвінка. Вони також надали інструкцію для проведення підготовчих заходів і виплатили $15 000 за виконання злочину", — зазначили у Службі безпеки України.

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У Харківському метро готували теракт

У Харківському метро готували теракт

Facebook СБУ

Чоловіка затримали під час спроби встановити вибухівку

Чоловіка затримали під час спроби встановити вибухівку

Facebook СБУ

Після цього чоловік купив цвяхи, шурупи, болти і гайки, якими планував начинити вибухівку для посилення її дії та збільшення кількості потерпілих.

Вибухівку харків'янин залишив у схованці, яка була виявлена правоохоронцями. Вони вилучили її і замінили на муляж, завдяки чому вдалося уникнути теракту. Чоловік був затриманий під час спроби встановити на ст. "Індустріальна" фіктивну вибухівку.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні Рада Європи заявила, що Росія несе відповідальність за кривавий теракт в окупованій Керчі, під час якого загинула 21 особа.

Генсек Ради Європи зазначив, що саме РФ несе відповідальність за всі порушення прав людини на територіях, які вона окупувала.

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УкраїнаХарків
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
От русни с русаками, украинцам надо держатся по дальше. Зеленский долбо*еб, если хочет с ними разговаривать. Ясно, что мотивация зеленского это сваты на тв и концерты квартала на росии. Только мы, вместе с Порохом справимся с росиянскими ордынцами.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
После бабченко можете и не стараться, в этот театр уже никто не поверит
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Севченко Николай
Севченко Николай
Зеленский с Юлей будут обвинять Пороха в этом. Уже понятно их пророссийское поведение. А в россии мол братья, нужно договариваться.
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