Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

На пляжі курортного селища Гурзуф в анексованому Криму помітили дикого кабана. Тварину зловили та випустили в дику природу співробітники МНС окупантів.

Відповідні фото та відео з'явилися в місцевому пабліку в соцмережі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Пумба в Гурзуфі гуляв вулицями і пляжем, купався в морі. Відловити", – написала на сторінці в Twitter блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

Ілюстрація. Гурзуф Крим.Реалії

За словами очевидців, кабан ходив уздовж берега та плавав у морі, а також напав на випадкового перехожого-чоловіка, який ніс у сумці продукти.

Соцмережі

"А взагалі дика природа стала активніше спускатися на узбережжі. Знайома з Оползнєвого розповідає, що кабани та лисиці добираються до городів і смітників", – цитує місцевого жителя "Кримська газета", яка підтримує окупантів.

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Пумба в Гурзуфі

Гуляв вулицями і пляжу

купався в морі

відловили https://t.co/vTPtRLgul2 pic.twitter.com/PcYX94EUU3 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 16, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму жителі Ялти поскаржилися на серйозні проблеми зі сміттям у місті.

Крім того, в Керчі на початку 2019 року, через не вивезене сміття комунальними службами, у всіх районах міста були переповнені сміттєві контейнери і територія поруч із ними. На деяких центральних вулицях сміття почали складати посеред пішохідних зон.

Екологи забили на сполох, що через кілька років півострів може перетворитися на величезний смітник.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram