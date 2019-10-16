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16 жовтня • оновлено в 18:44
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Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

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На пляжі курортного селища Гурзуф в анексованому Криму помітили дикого кабана. Тварину зловили та випустили в дику природу співробітники МНС окупантів.

Відповідні фото та відео з'явилися в місцевому пабліку в соцмережі (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Пумба в Гурзуфі гуляв вулицями і пляжем, купався в морі. Відловити", – написала на сторінці в Twitter блогер із ніком RoksolanaToday&Крым.

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Ілюстрація. Гурзуф

Ілюстрація. Гурзуф

Крим.Реалії

За словами очевидців, кабан ходив уздовж берега та плавав у морі, а також напав на випадкового перехожого-чоловіка, який ніс у сумці продукти.

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

"А взагалі дика природа стала активніше спускатися на узбережжі. Знайома з Оползнєвого розповідає, що кабани та лисиці добираються до городів і смітників", – цитує місцевого жителя "Кримська газета", яка підтримує окупантів.

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Напав на людину: пляж популярного курорту Криму сполохав небезпечний дикий звір. Відео

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму жителі Ялти поскаржилися на серйозні проблеми зі сміттям у місті.

Крім того, в Керчі на початку 2019 року, через не вивезене сміття комунальними службами, у всіх районах міста були переповнені сміттєві контейнери і територія поруч із ними. На деяких центральних вулицях сміття почали складати посеред пішохідних зон.

Екологи забили на сполох, що через кілька років півострів може перетворитися на величезний смітник.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим фотографии видео відпочінок Крим тварини курйоз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кабан-предатель Украинушки
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