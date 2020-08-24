У гуртожитку військового полігону "Десна" стався вибух: є жертва і поранені

Кирило Лютий Розслідування 20:40, 24.08.2020 Оновлено: 21:01, 24.08.2020

У понеділок, 24 серпня, на території 169-го Навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, в результаті якого загинув один військовий, ще троє людей постраждали.

Надзвичайна подія сталася близько 17:30 в позаслужбовий час. Причиною вибуху стала "особиста неуважність і зневага заходами безпеки військовослужбовців", повідомляється на сторінці "Десни" в Facebook.

"В результаті один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень різного ступеню важкості. Також постраждала цивільна дівчина, яка знаходилася в гостях у одного з військовослужбовців. Нині вона перебуває у важкому стані", – сказано в повідомленні.

Всіх постраждалих доставили в медичні установи і надали необхідну допомогу

Вибух стався у військовому гуртожитку "Десни". Фото - Facebook навчального центру

Навчальний центр знаходиться в селищі Десна Козелецького району Чернігівської області.

"На даний час на місці події працює керівництво Навчального центру, командування Сухопутних Військ, відповідні посадові особи та слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі", – відзначили в навчальному центрі.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 44-річний місцевий житель підірвав гранату і поранив чотирьох людей.

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