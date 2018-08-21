У ГПУ придумали, як викрасти Януковича в Росії

У Генеральній прокуратурі розглядають можливість створення спецпідрозділу для затримання колишнього президента Віктора Януковича в Росії і доправки його в Україну в разі обвинувального вироку.

Про це заявив представник звинувачення прокурор прокурор Руслан Кравченко в інтерв'ю "Громадському", зазначивши, що цей підрозділ може бути сформований за прикладом ізраїльського Моссаду.

На питання журналіста, яким буде фінальний результат в разі обвинувального вироку, адже Янукович, швидше за все, виїздити з Росії найближчим часом не збирається, Кравченко сказав: "Я вважаю, що правоохоронні органи мають зробити все, щоб це рішення виконувалося".

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На уточнювальне запитання прокурор відповів, що "можливо, створити підрозділ на кшталт Моссаду".

"Щоб спецназівці проникли на територію РФ і доправили його в Україну", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, прокурори в суді у справі про держзраду Януковича запросили для підсудного 15 років позбавлення волі.

Януковичу інкримінують державну зраду, пособництво у веденні агресивної війни, а також зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Важливим доказом держзради, за словами ГПУ, є звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська на українську територію. Лист 1 березня 2014 року продемонстрував тодішній постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Віталій Чуркін. Тоді ж у Кремлі заявили, що не отримували листа від Януковича.