У гонитві за злочинцем: на Полтавщині трагічно загинула молода поліцейська. Фото патрульної

У середу, 2 жовтня, в Полтавській області в страшній ДТП загинула патрульна поліцейська Марина Фетч.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що трагедія трапился біля дорожньої станції в місті Лубни (автодорога М-03 "Київ-Харків-Довжанський").

На Полтавщині трагічно загинула поліцейська

"Попередньо, близько 16-ї години на посту патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, який був у орієнтуванні. На вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував. У результаті нетривалого переслідування, патрульним вдалося зупинити його приблизно за 4 кілометри від дорожньої станції", – йдеться в повідомленні.

Під час поверхневої перевірки у водія і в салоні авто Volkswagen Passat виявили предмети, схожі на зброю, а сам водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейська загинула в ДТП на Полтавщині Патрульна поліція України

Для проведення перевірки на стан сп'яніння водія Volkswagen Passat патрульна Фетч зупинила мікроавтобус Mercedes Sprinter, щоб залучити його водія свідком у справі.

Саме в цей момент і трапилася трагедія – назустріч рухався інший мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого наїхав на поліцейську і зіткнувся з першим авто.

Патрульна, яка отримала травми, несумісні з життям, померла на місці.

Марина Фетч несла службу в рядах патрульної поліції Полтавської області з жовтня 2017 року. У неї залишився 10-річний син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дільничний офіцер Вишгородської поліції загинув через травму в бійці.

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