У Генштабі оцінили ймовірність наступу Росії на Донбасі

Дані української розвідки не підтверджують, що Росія може піти у масштабний наступ на Донбасі. Для цього у країни-агресора зараз недостатньо сил та засобів.

Таку думку озвучив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Корнійчук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, всі теперішні дії російських окупантів на сході нібито мають лише провокативний характер.

"Фіксуються факти порушень. Вони полягають в обстрілах, неприцільних в основному, розширенні їхніх позицій в нашу сторону, використанні БПЛА. Також фіксуються озброєні люди в сірій зоні, та дистанційне мінування було кілька разів зафіксовано. Але воно не має масштабного характеру", – запевнив Корнійчук.

За його словами, для того, щоб вести активні наступальні дії, ворогові необхідно створити ударні угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів та пального.

"І сьогодні при тих засобах розвідки, які у нас є, цього приховати не можливо. Ми сьогодні фіксуємо в їхніх (терористів. – Ред.) підрозділах на передовій неукомплектованість. Низька зарплата не дає змогу їх укомплектувати", – зазначив начальник Генштабу ЗСУ.

Корнійчук вважає, що провокативні закиди бойовиків мають на меті дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи у Мінську, а також створення ілюзії, що Україна нібито неспроможна керувати ЗСУ.

"Але ЗСУ показують, що стабільно виконують поставлені завдання, героїчно. І вони готові до адекватного реагування на всі прояви", – запевнив він.

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