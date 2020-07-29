У Генштабі назвали небойові втрати ЗСУ на Донбасі: рахунок йде на сотні

На Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ЗСУ склали 363 особи.

Про це повідомили в Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ, передає УНН.

"З початку ООС по 17 липня 2020 року – 363 особи (в тому числі безповоротні – 181 осіб, санітарні – 182 особи )", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, за перші шість місяців 2020 роки кількість небойових втрат ЗСУ в зоні ООС склало 66 осіб (в тому числі безповоротні – 31 осіб, санітарні – 35 осіб).

"За період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року – 97 осіб (в тому числі безповоротні – 47 осіб, санітарні – 50 осіб)", – відзначили в інформації.

Відзначимо, що на Донбасі станом на 22 липня в 2020 році загинули 65 українських військових.

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