У Генштабі назвали небойові втрати ЗСУ на Донбасі: рахунок йде на сотні
армія України.
На Донбасі з початку проведення Операції Об'єднаних сил небойові втрати серед ЗСУ склали 363 особи.
Про це повідомили в Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ, передає УНН.
"З початку ООС по 17 липня 2020 року – 363 особи (в тому числі безповоротні – 181 осіб, санітарні – 182 особи )", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі додали, за перші шість місяців 2020 роки кількість небойових втрат ЗСУ в зоні ООС склало 66 осіб (в тому числі безповоротні – 31 осіб, санітарні – 35 осіб).
"За період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року – 97 осіб (в тому числі безповоротні – 47 осіб, санітарні – 50 осіб)", – відзначили в інформації.
Відзначимо, що на Донбасі станом на 22 липня в 2020 році загинули 65 українських військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почався опівночі 27 липня.
Домовленості про нього були досягнуті 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.
Екс-командувач високомобільних десантних військ ЗСУ Михайло Забродський нагадав, що ця спроба припинення вогню на Донбасі стане 17-й за шість років війни.