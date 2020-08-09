Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер

Дар'я Дурова Розслідування 22:46, 9.08.2020

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак призначив на посаду в Генеральному штабі екскомандира 128-ї бригади Олега Христенка, який нібито кинув свою бригаду в Луганській області та втік.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив волонтер Роман Донік. Він написав, що Христенко став "новим обличчям, полководцем і воєначальником у генеральному штабі, реформованому за стандартами НАТО".

"Був командиром 128-ї бригади до війни і на її початку. Коли БТГр 128 бригади зайшла в Луганську область і з'явилися перші втрати, полковник Христенко звільнився за станом здоров'я. Серце. Зовсім просто – злякався", – заявив Доник.

Олег Христенко.
Facebook / Роман Донік

Волонтер додав, що до 2019 року Христенко "працював у якійсь фірмі, а з приходом Хомчака (з яким у Христенка дружні стосунки) відновився і зараз служить у генеральному штабі в J1".

"Для розуміння мужності, безстрашності й авторитета полковника. Його навіть не згадують серед командирів 128 бригади. Зараз цей мамкін войовник оцінює офіцерів, які воюють сьомий рік, і підрулює призначеннями", стверджує Доник.

Інформація про військового, якою поділився волонтер.
Facebook / Роман Донік
Facebook / Роман Донік
Скриншот поста волонтера

Як писав OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов заявив, що президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність 3-го ступеня" матроса Олега Пецуха, який 13 липня нібито кинув помирати пораненого морського піхотинця Ярослава Журавля біля н.п. Зайцеве на Донбасі.

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Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер