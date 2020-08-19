У ФСБ заявили про затримання українського добровольця в Криму

Федеральна служба безпеки Росії нібито затримала в окупованому Криму українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на регіональне управління ФСБ, за місцем його проживання були проведені обшуки.

Російські силовики зазначають, що йому інкримінують "участь в незаконному збройному формуванні". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

"Встановлено, що підозрюваний в 2016 році виїхав на територію України, де вступив до лав незаконного збройного формування, в складі якого пройшов навчання поводженню з вогнепальною зброєю. В його функціональні обов'язки також входило здійснення охорони розташування батальйону, сприяння Державній прикордонній службі України при спільних патрулюваннях прикордонної зони, перевірка осіб і автотранспортних засобів на пунктах пропуску", – заявили в ФСБ.

Потім нібито підозрюваний "повернувся до Криму, продовживши підтримувати контакти з членами НВФ і свою злочинну діяльність за участі в батальйоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФСБ викрала українського військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринської.

Пізніше спецслужба оприлюднила відео затримання і допиту військового, проте в ЗСУ заявили, що воно є постановочним.

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