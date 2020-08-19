У ФСБ заявили про затримання українського добровольця в Криму

Нібито затриманий доброволець служив в батальйоні імені Номана Челебіджихана
ФСБ відкрила кримінальну справу за статтею "Участь в незаконному збройному формуванні"
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі
У ФСБ заявили про затримання українського добровольця. Фото ukranews.com.
Федеральна служба безпеки Росії нібито затримала в окупованому Криму українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана.
Як повідомляє ТАСС з посиланням на регіональне управління ФСБ, за місцем його проживання були проведені обшуки.
Російські силовики зазначають, що йому інкримінують "участь в незаконному збройному формуванні". Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
"Встановлено, що підозрюваний в 2016 році виїхав на територію України, де вступив до лав незаконного збройного формування, в складі якого пройшов навчання поводженню з вогнепальною зброєю. В його функціональні обов'язки також входило здійснення охорони розташування батальйону, сприяння Державній прикордонній службі України при спільних патрулюваннях прикордонної зони, перевірка осіб і автотранспортних засобів на пунктах пропуску", – заявили в ФСБ.
Потім нібито підозрюваний "повернувся до Криму, продовживши підтримувати контакти з членами НВФ і свою злочинну діяльність за участі в батальйоні".
Як повідомляв OBOZREVATEL, ФСБ викрала українського військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринської.
Пізніше спецслужба оприлюднила відео затримання і допиту військового, проте в ЗСУ заявили, що воно є постановочним.
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