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11 листопада • оновлено в 21:34
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"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

8.8т
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Журналісти виявили у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, який боровся з корупцією в українському політикумі, більше 20 квартир, земельні ділянки та значний автопарк.

Обіцяний випуск передачі "Наші гроші" від проекту BIHUS info, якому надали розголосу ще до прем'єри, вийшов в ефір у понеділок, 11 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відомий блогер і молодий недосвідчений політик", як назвав його ведучий Денис Бігус, як з'ясувалося, досі не заповнив електронну декларацію, знайшовши лазівку в законодавстві.

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Бігус показав квартири і автопарк Дубинського

Бігус показав квартири і автопарк Дубинського

А декларувати дійсно є що. Сам Дубінський раніше заявляв, що їздить на авто 2006 року випуску. Насправді ж, найчастіше він з'являється на Land Cruiser 2013 року вартістю близько 50 тисяч доларів, яке записане на матір політика.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Крім того, за останні 5 років, він придбав 10 нових автомобілів. Із них 7 – Mercedes. Також у автопарку Дубінського є Porsche і Honda. Їздить він із водієм і двома охоронцями.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

У матері нардепа за останні 5 років з'явилося 7 елітних авто. "Перлиною" колекції стала машина Maserati. "Мама любить швидкість", – так пояснив кількість і клас автомобілів Дубінський.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Володіє нардеп також величезною кількістю нерухомості. У будинку на Подолі біля 5-зіркового готелю "Fairmont" йому з 2014 року належить 2 квартири. У 2016 році їх оцінна вартість становила півмільйона доларів.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

У селі Хотов Київської області у нинішнього нардепа 6 земельних ділянок. У Солом'янському районі столиці – будинок.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Також Дубинському належить квартира в ЖК "Французький квартал" у столиці на Печерську і квартира на Теремках.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Ще 7 квартирами володіє дружина Дубинського Леся Цибко.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Ще 19 об'єктами нерухомості обзавелася мати Дубінського Алла Березовська. Вона володіє квартирами і гаражами по всьому Києву.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Нардеп раніше відреагував на анонс матеріалу. "Тут у Бігуса унікальне розслідування вийшло – про те, скільки у мене квартир, машин, яхт, коней і космічних кораблів", – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Треба віддати їм належне, – визнають, що все майно нажите задовго до політики. Але пролетарську заздрість, мабуть, нікуди не подінеш", – з іронією додав народний депутат.

"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубинський засвітився у взутті від відомого бельгійського дизайнера.

Нардеп також пройшов перевірку на поліграфі після розмов про його можливий підкуп.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он не имеет права всем этим владеть? На Украине что, СССР? Мужик заработал, не украл. Если украл - докажите! Иначе нех бздюхать и завидовать.
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1
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Ptashko Serhii
Ptashko Serhii
Вот так выглядят сейчас тридцать сребренников Иуды.
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1
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Счас как обычно какие то жители Мурманска и Сызраней напишут вы все врете
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Lisenko Andrey, ты за себя хрюкай уeбaн
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