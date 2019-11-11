"Мама любить швидкість": журналісти показали 24 квартири і 17 авто Дубінського

Журналісти виявили у народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, який боровся з корупцією в українському політикумі, більше 20 квартир, земельні ділянки та значний автопарк.

Обіцяний випуск передачі "Наші гроші" від проекту BIHUS info, якому надали розголосу ще до прем'єри, вийшов в ефір у понеділок, 11 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Відомий блогер і молодий недосвідчений політик", як назвав його ведучий Денис Бігус, як з'ясувалося, досі не заповнив електронну декларацію, знайшовши лазівку в законодавстві.

Бігус показав квартири і автопарк Дубинського

А декларувати дійсно є що. Сам Дубінський раніше заявляв, що їздить на авто 2006 року випуску. Насправді ж, найчастіше він з'являється на Land Cruiser 2013 року вартістю близько 50 тисяч доларів, яке записане на матір політика.

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Крім того, за останні 5 років, він придбав 10 нових автомобілів. Із них 7 – Mercedes. Також у автопарку Дубінського є Porsche і Honda. Їздить він із водієм і двома охоронцями.

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У матері нардепа за останні 5 років з'явилося 7 елітних авто. "Перлиною" колекції стала машина Maserati. "Мама любить швидкість", – так пояснив кількість і клас автомобілів Дубінський.

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Володіє нардеп також величезною кількістю нерухомості. У будинку на Подолі біля 5-зіркового готелю "Fairmont" йому з 2014 року належить 2 квартири. У 2016 році їх оцінна вартість становила півмільйона доларів.

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У селі Хотов Київської області у нинішнього нардепа 6 земельних ділянок. У Солом'янському районі столиці – будинок.

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Також Дубинському належить квартира в ЖК "Французький квартал" у столиці на Печерську і квартира на Теремках.

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Ще 7 квартирами володіє дружина Дубинського Леся Цибко.

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Ще 19 об'єктами нерухомості обзавелася мати Дубінського Алла Березовська. Вона володіє квартирами і гаражами по всьому Києву.

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Нардеп раніше відреагував на анонс матеріалу. "Тут у Бігуса унікальне розслідування вийшло – про те, скільки у мене квартир, машин, яхт, коней і космічних кораблів", – написав він у своєму Telegram-каналі.

"Треба віддати їм належне, – визнають, що все майно нажите задовго до політики. Але пролетарську заздрість, мабуть, нікуди не подінеш", – з іронією додав народний депутат.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубинський засвітився у взутті від відомого бельгійського дизайнера.

Нардеп також пройшов перевірку на поліграфі після розмов про його можливий підкуп.

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