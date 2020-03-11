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11 березня • оновлено в 23:51
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У Словаччині в ДТП загинули українці: 2 жертви, більше 30 постраждалих

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У Словаччині в ніч на середу, 11 березня, в ДТП загинули двоє українців, які їхали на заробітки. Ще 31 особа постраждала.

Жертви були жителями Тячівського району Закарпаття. Як передає місцева поліція в Facebook, мікроавтобус з українцями на швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом на дорозі I/18 між населеними пунктами Ружомберок – Чернова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

За словами прессекретарки служби екстреної медичної допомоги Олени Крчови, в аварії, окрім двох загиблих, ще одна особа була важко травмована, 14 осіб отримали середні травми і ще 16 – легкі.

На місце ДТП було направлено 7 екіпажів швидкої медичної допомоги.

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

Попередньо, 26-річний водій на Mercedes-Benz Sprinter їхав у напрямку Жиліни, де сталося зіткнення з автобусом.

Смертельні травми отримали водій Sprinter та його 23-річний колега. Вони померли на місці.

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

У Словаччині сталася ДТП з українцями

У Словаччині сталася ДТП з українцями

facebook.com/KRPZZA

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Польщі в ДТП на трасі Хелм-Білопілля загинув українець. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на українських номерах із чотирма пасажирами зіткнувся з польським автобусом, який стояв на зупинці.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Словаччина
Теги
видео фотографии смерть ДТП заробітчани постраждали українці
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Х...хлы, что за неведомая х...ня "бусик"?
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