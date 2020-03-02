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2 березня • оновлено в 15:57
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У ДТП під Харковом загинули чотири особи. Опубліковані фото

2.2т
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У Куп'янську Харківської області автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з КамАЗом. Водій і пасажири легкового авто загинули.

Аварія трапилася вранці 2 березня на в'їзді в місто. Як розповіли OBOZREVATEL місцеві жителі, вантажівка з причепом виїздила з боку майданчика, призначеного для тимчасового паркування транспортних засобів. В цей час у нього влетів Lanos, у якому перебували чотири особи.

В результаті 22-річний водій легкового авто і дві пасажирки 24 і 44 років загинули на місці, ще одні 47-річний пасажир помер у лікарні.

Сергій Писаренко з мамою Наталею

Сергій Писаренко з мамою Наталею

Як стало відомо, легковим автомобілем керував житель Куп'янська Сергій Писаренко.

ДТП трапилось на в'їзді до Куп'янська

ДТП трапилось на в'їзді до Куп'янська

"Сергій повертався з Києва з роботи, де він навчався заочно і працював, щоб оплатити навчання. По дорозі взяв попутників. Ще б 15 хвилин і він був би вдома..." – розповіла OBOZREVATEL його тітка Аліна Бурлакова.

ДТП трапилось на в'їзді в Куп'янськ

ДТП трапилось на в'їзді в Куп'янськ

Аліна розповідає, що юнак був відмінним водієм. "Він керував автомобілем із самого дитинства. Керувати авто його навчив батько", – зазначила вона.

Аварія у Харківській області

Аварія у Харківській області

Скріншот із відео

За словами Аліни, хлопець був єдиним сином у сім'ї. "Страшно, адже йому ще можна було жити і жити", – каже жінка.

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Про те, хто саме з водіїв порушив правила, наразі невідомо. У пресслужбі ГУНП у Харківській області нам лише повідомили, що ведеться слідство.

ДТП трапилася на в'їзді в Куп'янськ

ДТП трапилася на в'їзді в Куп'янськ

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до 10 років позбавлення волі.

ДТП трапилась на в'їзді в Куп'янськ

ДТП трапилась на в'їзді в Куп'янськ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області в ДТП загинуло подружжя Євген та Анастасія Екало, а також водій авто. Автомобіль, у якому їхали люди, влетів під фуру.

Батьки загиблих вважають винним водія вантажівки, на їхню думку, чоловік може уникнути відповідальності.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Війна на дорогах Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП авто кримінал
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