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7 грудня • оновлено в 20:13
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"Всі дороги ведуть додому": в Донецьку пішли на зухвалий вчинок під носом в окупантів

3.6т
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Невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.

Відповідне фото на своєму Telegram-каналі поширив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). Знімок зроблений біля музею футбольного клубу "Шахтар" на "Донбас Арені".

Недалеко від входу з'явилася ілюстрація з написом "Всі дороги ведуть додому", а також український прапор із назвою міста українською мовою.

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Ілюстрація

Ілюстрація

UA.News

"Всі дороги ведуть додому": в Донецьку пішли на зухвалий вчинок під носом в окупантів

Telegram-канал Анатолія Штефана

"Донецьк – це Україна! Був, є і буде! Привіт МГБ (читати як ФСБ) ДиНиРи!" – написав "Штірліц".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилися нові фото гіпермаркету Metro в Донецьку, який терористи "ДНР" повністю розграбували ще в 2014 році.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР прапор України фотографии Новини Донбасу Новини ДНР
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