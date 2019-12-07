"Всі дороги ведуть додому": в Донецьку пішли на зухвалий вчинок під носом в окупантів

Невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.
Відповідне фото на своєму Telegram-каналі поширив офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). Знімок зроблений біля музею футбольного клубу "Шахтар" на "Донбас Арені".
Недалеко від входу з'явилася ілюстрація з написом "Всі дороги ведуть додому", а також український прапор із назвою міста українською мовою.
Ілюстрація
UA.News
Telegram-канал Анатолія Штефана
"Донецьк – це Україна! Був, є і буде! Привіт МГБ (читати як ФСБ) ДиНиРи!" – написав "Штірліц".
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в мережі з'явилися нові фото гіпермаркету Metro в Донецьку, який терористи "ДНР" повністю розграбували ще в 2014 році.
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