Військову базу з російськими танками та БТР показали на карті Донецька. Фото

Дарина Дурова Розслідування 20:18, 16.06.2020 Оновлено: 20:25, 16.06.2020

У мережі повідомили координати бази окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку, де розміщена військова техніка російських найманців.

Базу на карті показав автор Telegram-каналу "Добрый Шубин". Вона знаходиться в Київському районі окупованого Донецька поряд із вулицею Молодих шахтарів.

"Координати 48.037280, 37.794580. База терористів. Поряд житло. На базі танки, БТР. Усе, що потрібно знати про "бойову" в*ту", – йдеться в повідомленні.

Скріншот
Місце, сфотографоване Google в 2011 році
Скріншот Google maps
Місце, сфотографоване Google в 2011 році
Скріншот Google maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні три роки з Донбасу до Росії вивезли мінімум 3,5 млн тонн вугілля. При цьому російський "Газпром" перестав публікувати дані про постачання газу в "Л/ДНР".

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