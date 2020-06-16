Військову базу з російськими танками та БТР показали на карті Донецька. Фото
База терористів в Донецьку. Скріншот Google maps
У мережі повідомили координати бази окупантів у тимчасово непідконтрольному Україні Донецьку, де розміщена військова техніка російських найманців.
Базу на карті показав автор Telegram-каналу "Добрый Шубин". Вона знаходиться в Київському районі окупованого Донецька поряд із вулицею Молодих шахтарів.
"Координати 48.037280, 37.794580. База терористів. Поряд житло. На базі танки, БТР. Усе, що потрібно знати про "бойову" в*ту", – йдеться в повідомленні.
Скріншот
Місце, сфотографоване Google в 2011 році
Місце, сфотографоване Google в 2011 році
Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні три роки з Донбасу до Росії вивезли мінімум 3,5 млн тонн вугілля. При цьому російський "Газпром" перестав публікувати дані про постачання газу в "Л/ДНР".