У Донецьку зірвали і спалили прапор Росії: сплив таємний документ терористів

Вікторія Довгань Розслідування 11:36, 9.06.2020 Оновлено: 12:01, 9.06.2020

Невідомим українським патріотам вдалося зламати пошту "МВС ДНР" і знайти там пояснювальну з приводу зняття і спалення російського прапора у тимчасово окупованому Донецьку.

Фото відповідного документа терористів опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, сміливу акцію провели в Донецьку ще в перші дні червня.

Російський прапор на Донбасі
DW

"2 червня у Донецьку зірвали окупаційний прапор РФ і спалили його. Підрозділи "народної міліції" дуже схвильовані, згідно з доповідною. Вітання "народній міліції" та "МДБ ", паролі на поштовиках і комп'ютерах міняти пізно. Далі буде. Це тільки початок", – зазначив захисник України.

Пояснювальна терористів з приводу зірваного прапора Росії в Донецьку
Telegram-канал Анатолія Штефана

В опублікованому таємному документі російських окупантів зазначено, що на місце знищення прапора країни-агресорки навіть була направлена слідчо-оперативна група з кінологами. Однак їм не вдалося встановити, хто і коли знищив прапор Росії в українському Донецьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також українці обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області патріотичними листівками. На них загарбників закликають забиратися з чужої землі й нагадують про те, що зрадників очікує розплата.

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