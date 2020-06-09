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9 червня • оновлено в 12:08
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У Донецьку зірвали і спалили прапор Росії: сплив таємний документ терористів

5.6т
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Невідомим українським патріотам вдалося зламати пошту "МВС ДНР" і знайти там пояснювальну з приводу зняття і спалення російського прапора у тимчасово окупованому Донецьку.

Фото відповідного документа терористів опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, сміливу акцію провели в Донецьку ще в перші дні червня.

Російський прапор на Донбасі

Російський прапор на Донбасі

DW

"2 червня у Донецьку зірвали окупаційний прапор РФ і спалили його. Підрозділи "народної міліції" дуже схвильовані, згідно з доповідною. Вітання "народній міліції" та "МДБ ", паролі на поштовиках і комп'ютерах міняти пізно. Далі буде. Це тільки початок", – зазначив захисник України.

Пояснювальна терористів з приводу зірваного прапора Росії в Донецьку

Пояснювальна терористів з приводу зірваного прапора Росії в Донецьку

Telegram-канал Анатолія Штефана

В опублікованому таємному документі російських окупантів зазначено, що на місце знищення прапора країни-агресорки навіть була направлена слідчо-оперативна група з кінологами. Однак їм не вдалося встановити, хто і коли знищив прапор Росії в українському Донецьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також українці обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області патріотичними листівками. На них загарбників закликають забиратися з чужої землі й нагадують про те, що зрадників очікує розплата.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
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