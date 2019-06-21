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У Донецьку згорів завод: відео сильної пожежі

1.8тЧитати матеріал російською

У тимчасово окупованому Донецьку загорілася будівля на території непрацюючого заводу пластмас у Петровському районі.

Як повідомляє "МНС ДНР", пожежа сталася 20 червня. Загиблих і постраждалих у результаті НП немає.

Зазначається, що вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 500 квадратних метрів, 20 віконних блоків, меблі, ганчір'я на площі 250 квадратних метрів.

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Нині причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в багатоповерховому будинку в Донецьку стався вибух. НП відбулася в Будьонівському районі біля кінотеатру "Берізка".

Також у мережі викликала ажіотаж новина про те, що пожежа знищила будинок голови "компартії ДНР" Бориса Литвинова.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
пожежаНовини ДНРДНР
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