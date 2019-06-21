У Донецьку згорів завод: відео сильної пожежі

У тимчасово окупованому Донецьку загорілася будівля на території непрацюючого заводу пластмас у Петровському районі.

Як повідомляє "МНС ДНР", пожежа сталася 20 червня. Загиблих і постраждалих у результаті НП немає.

Зазначається, що вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 500 квадратних метрів, 20 віконних блоків, меблі, ганчір'я на площі 250 квадратних метрів.

Нині причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в багатоповерховому будинку в Донецьку стався вибух. НП відбулася в Будьонівському районі біля кінотеатру "Берізка".

Також у мережі викликала ажіотаж новина про те, що пожежа знищила будинок голови "компартії ДНР" Бориса Литвинова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!