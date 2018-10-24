МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Донецьку затримали пропагандиста "русского міра": що відомо

Читати матеріал російською

В окупованому Донецьку затримали колишнього секретаря міської ради, пропагандиста "русского міра" Сергія Богачова.

Як повідомляє "ОстроВ", заарештували його терористи самопроголошеної "ДНР".

Цю ж інформацію підтвердив сепаратист Руслан Мармазов, який втік у Російську Федерацію.

Сергій Богачов

Сергій Богачов

"У Донецьк поїхав Сергій Богачов, письменник, історик і колишній секретар нашої міської ради. У нього там батьки, старенькі, хворі, та й взагалі, треба попіклуватися. Розповідають страшне і безглузде, мовляв, прийняли і зачинили людину. Сподіваюся, це дурниця і провокація. Але пробуємо додзвонитися, і не виходить", — зазначив він.

Новини
У центрі Донецька стався вибух: постраждав кандидат на посаду ватажка
У Донецьку затримали пропагандиста "русского міра": що відомо

Сергій Богачов

Сергій Богачов є членом Спілки письменників Росії. До 2014 року був активним функціонером Партії регіонів і відкрито висловлював свої проросійські погляди.

ЗМІ повідомляли, що Богачов причетний до організації кривавої бійні 13 березня 2014 року, коли зарізали активіста ВО "Свобода" Дмитра Чернявського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти Кремля зняли нахабний фейк про Донецьк.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги