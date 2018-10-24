У Донецьку затримали пропагандиста "русского міра": що відомо

В окупованому Донецьку затримали колишнього секретаря міської ради, пропагандиста "русского міра" Сергія Богачова.

Як повідомляє "ОстроВ", заарештували його терористи самопроголошеної "ДНР".

Цю ж інформацію підтвердив сепаратист Руслан Мармазов, який втік у Російську Федерацію.

Сергій Богачов

"У Донецьк поїхав Сергій Богачов, письменник, історик і колишній секретар нашої міської ради. У нього там батьки, старенькі, хворі, та й взагалі, треба попіклуватися. Розповідають страшне і безглузде, мовляв, прийняли і зачинили людину. Сподіваюся, це дурниця і провокація. Але пробуємо додзвонитися, і не виходить", — зазначив він.

Сергій Богачов

Сергій Богачов є членом Спілки письменників Росії. До 2014 року був активним функціонером Партії регіонів і відкрито висловлював свої проросійські погляди.

ЗМІ повідомляли, що Богачов причетний до організації кривавої бійні 13 березня 2014 року, коли зарізали активіста ВО "Свобода" Дмитра Чернявського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти Кремля зняли нахабний фейк про Донецьк.