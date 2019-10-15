"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

В окупованому Донецьку в прибудові до будівлі філармонії відкрився магазин алкогольних напоїв "Алкомаркет".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер і журналіст Денис Казанський. Він також показав відповідне фото.

"Весь сучасний Донецьк в одному фото. Давно кажу, що "ДНРівці" спеціально глумляться над містом і його мешканцями. І ось черговий тому доказ", – написав у пості він.

Ілюстрація. "ДНР" Comments.ua

Донецьк facebook.com/den.kazansky

"Назву можна було креативніше придумати, наприклад, бутик "Запій!" "Це перемога, із залу філармонії непоганий колгоспний ринок вийде", "Попит народжує пропозицію", – жартують користувачі мережі в коментарях.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, на території окупованого Донбасу так звана влада "ДНР" з 20 жовтня скасує курсування ряду приміських поїздів.

Зміни проведуть у зв'язку з "низькою населеністю і для зменшення витрат". У мережі жорстко висміяли такий "сюрприз" для місцевих жителів.

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