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15 жовтня • оновлено в 19:58
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"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

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В окупованому Донецьку в прибудові до будівлі філармонії відкрився магазин алкогольних напоїв "Алкомаркет".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив блогер і журналіст Денис Казанський. Він також показав відповідне фото.

"Весь сучасний Донецьк в одному фото. Давно кажу, що "ДНРівці" спеціально глумляться над містом і його мешканцями. І ось черговий тому доказ", – написав у пості він.

Ілюстрація.

Ілюстрація. "ДНР"

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"Назустріч фашистам": блогер показав наслідки "русского міра" в "ДНР"
Донецьк

Донецьк

facebook.com/den.kazansky

"Назву можна було креативніше придумати, наприклад, бутик "Запій!" "Це перемога, із залу філармонії непоганий колгоспний ринок вийде", "Попит народжує пропозицію", – жартують користувачі мережі в коментарях.

"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

Скріншот

"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

Скріншот

"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

Скріншот

"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

Скріншот

"Глумляться над містом": у Донецьку провели алко-апгрейд філармонії. Фотофакт

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, на території окупованого Донбасу так звана влада "ДНР" з 20 жовтня скасує курсування ряду приміських поїздів.

Зміни проведуть у зв'язку з "низькою населеністю і для зменшення витрат". У мережі жорстко висміяли такий "сюрприз" для місцевих жителів.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини Донецька і Донецької області
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР фотографии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чушь какая-то. Хоть ларёк с шаурмой, главное чтобы фасады были одинаковые
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