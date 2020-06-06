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6 червня • оновлено в 14:03
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У Донецьку терористи викрали дружину громадянина Іспанії: перші деталі

  • Дружину громадянина Іспанії викрали в Донецьку терористи з "міністерства безпеки ДНР"

  • Причиною стало те, що жінка зняла повішений на її балконі прапор РФ

  • Сусідам затриманої повідомили, що вона знаходиться "під слідством"

7.2т
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Увечері 3 червня в окупованому Донецьку терористи "ДНР" викрали дружину громадянина Іспанії Євгенію Йепес-Венєсу.

Як повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський, за походженням вона донеччанка, ще в 90-х переїхала на постійне місце проживання в Іспанію, але в Донецьку у неї залишилася квартира.

"Незадовго до введення карантину Євгенія приїхала в Донецьк, але виїхати назад не змогла через закриття лінії розмежування. Тиждень тому бойовики "ДНР" розвісили по всьому центру міста російські прапори, і один триколор без дозволу повісили на балкон Євгенії. Жінка прапор прибрала, так як дозволу свого на це не давала. А через день до неї вломилися озброєні люди і забрали з собою", – розповів він.

За словами Казанського, місцезнаходження жінки на даний момент невідомо.

Євгену Йепес-Венєсу затримали через прапор РФ на балконі

Євгену Йепес-Венєсу затримали через прапор РФ на балконі

Журналіст зв'язався з чоловіком Євгенії, який поділився подробицями події.

"Вона мені дзвонила і сказала, що люди хочуть увійти в квартиру. Вона сказала, що це, по всій видимості, через прапор: "Я зняла той прапор, який вони повісили на балкон". Вони погрожували їй, що зламають двері, якщо вона не відкриє", – заявив чоловік.

За його словами, дружина відкрила двері, і через кілька хвилин з неї загубився зв'язок.

"Потім я кілька разів намагався зателефонувати, обидва її телефони вимкнені... Сусіди сказали, що це було 6 чи 7 осіб з так званого "міністерства безпеки ДНР", – додав чоловік.

Також сусіди стверджують, що ввечері Євгенія в супроводі охорони повернулася на квартиру за речами. При цьому один чоловіків, що її супроводжував, заявив, що вона зараз перебуває під слідством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік у Донецьку терористи затримали близько тисячі осіб з українськими паспортами.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас війна викрадення ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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