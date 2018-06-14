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У Донецьку сталася пожежа на шахті

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На шахті "Куйбишевська" в однойменному районі окупованого Донецька сталася масштабна пожежа.

Стовп диму від пожежі було видно на сотні метрів, повідомляють користувачі Twitter.

На місце одразу прибули кілька пожежних машин.

Відзначається, що пожежа сталася на КПП шахти, де раніше реалізовувалися будматеріали.

За кілька годин пожежу було погашено.

Шахта "Куйбишевська була закрита ще в 2009 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа.

Місце
УкраїнаДонецьк
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