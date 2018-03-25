У Донецьку спалахнула епідемія небезпечної інфекційної хвороби - ЗМІ

В окупованому терористами Донецьку лікарі заявили про епідемію гепатиту А та пропонують місцевим жителям безкоштовну вакцинацію препаратом російського виробництва.

Як пише "Інформатор", у соцмережі в одному з пабліків опублікували фотокопію оголошення, де йдеться про епідемію.

"У зв'язку з епідемією гепатиту А в м. Донецьку в КУ "ЦПМСП №13 м. Донецька" (Студентська поліклініка) проводиться вакцинація. Шляхи передачі - водний, харчовий, контактно-побутовий. Вакцина - виробництво Росія. Всім бажаючим звертатися в маніпуляційний кабінет по буднях із 8:00 до 13:00. Вакцинація проводиться безкоштовно", - написано в оголошенні.

Як писав "Обозреватель", раніше російських найманців на Донбасі скосила заразна хвороба.