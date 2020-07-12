У Донецьку відбувся перший випуск "курсантів ДНР": вони стали на коліна перед терористами
У неділю, 12 липня, у тимчасово окупованому Росією Донецьку пройшов перший випуск 57 "курсантів Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять лави терористів "ДНР" і "ЛНР".
Відповідні фото авторства одного з ресурсів бойовиків оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), дорікнувши молодим колаборантам тим, що вони приєдналися до російського агресора.
"Сподіваюся, що кожного з цих 57 зрадників і так званих випускників-лейтенантів ДонВЗКУ в прицілі побачать мої побратими", – написав захисник.
Відзначимо, що на "урочистостях" особисто був присутній ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, а також одіозний окупант Едуард Бассурін. Під час церемонії вручення "дипломів" випускники схилили коліно перед окупаційними прапорами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі з'явилися фото курсантів "ДНР", які незабаром будуть воювати проти України на окупованому Росією Донбасі.
Також було оприлюднено відео підготовки до випуску "курсантів"-терористів у ДонВЗКУ.
Деякі спільники окупантів вже встигли пройти "бойове хрещення" на фронті, воюючи проти українських захисників.