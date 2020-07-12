У Донецьку відбувся перший випуск "курсантів ДНР": вони стали на коліна перед терористами

У неділю, 12 липня, у тимчасово окупованому Росією Донецьку пройшов перший випуск 57 "курсантів Донецького вищого загальновійськового командного училища", які поповнять лави терористів "ДНР" і "ЛНР".

Відповідні фото авторства одного з ресурсів бойовиків оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), дорікнувши молодим колаборантам тим, що вони приєдналися до російського агресора.

На випуску засвітився одіозний терорист Басурін Ресурс терористів "ДНР"

Колаборанти у формі терористів Ресурс терористів "ДНР"

Випуск бойовиків в ДонВЗКУ Ресурс терористів "ДНР"

Майбутній "офіцер" окупантів Ресурс терористів "ДНР"

"Сподіваюся, що кожного з цих 57 зрадників і так званих випускників-лейтенантів ДонВЗКУ в прицілі побачать мої побратими", – написав захисник.

Відзначимо, що на "урочистостях" особисто був присутній ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, а також одіозний окупант Едуард Бассурін. Під час церемонії вручення "дипломів" випускники схилили коліно перед окупаційними прапорами.

До "курсантів" прийшов ватажок "ДНР" Денис Пушилін Ресурс терористів "ДНР"

Шикування на плацу Ресурс терористів "ДНР"

Вручення фейкових "дипломів" Ресурс терористів "ДНР"

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