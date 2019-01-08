МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці

1.3тЧитати матеріал російською

У багатоповерхівці тимчасово окупованого Донецька увечері 8 січня стався вибух.

Про це, посилаючись на повідомлення забороненої в Україні соцмережі, повідомляє на сторінці в Twitter блогер із ніком Necro Mancer. Уточнюється, що НП сталася в Будьонівському районі біля кінотеатру "Берізка".

"На 5 поверсі стався вибух, імовірно, гранати", — сказано в повідомленні.

Новини
Вибух будинку в Магнітогорську: оприлюднені імена 39 загиблих. Фото жертв

Згідно з інформацією в мережі, на місце інциденту прибуло "МНС ДНР".

У коментарях деякі користувачі уточнили, що в одній із п'ятиповерхівок по вулиці Танкерній — пожежа. Очевидно, там і стався вибух. Інші коментатори стверджують, що в результаті інциденту загинув власник квартири, який перебував вдома сам.

У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці
У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці

Як писав OBOZREVATEL, у Маріуполі в житловій квартирі 5 січня вибухнула граната. Один із двох чоловіків, які загинули на місці НП, був співробітником Служби безпеки України.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРвибухсмертьсоцмережіграната
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги