У Донецьку прогримів вибух у багатоповерхівці: перші подробиці

У багатоповерхівці тимчасово окупованого Донецька увечері 8 січня стався вибух.

Про це, посилаючись на повідомлення забороненої в Україні соцмережі, повідомляє на сторінці в Twitter блогер із ніком Necro Mancer. Уточнюється, що НП сталася в Будьонівському районі біля кінотеатру "Берізка".

"На 5 поверсі стався вибух, імовірно, гранати", — сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією в мережі, на місце інциденту прибуло "МНС ДНР".

У коментарях деякі користувачі уточнили, що в одній із п'ятиповерхівок по вулиці Танкерній — пожежа. Очевидно, там і стався вибух. Інші коментатори стверджують, що в результаті інциденту загинув власник квартири, який перебував вдома сам.

VK # Донецьк "Вибух в багатоповерхівці в Будьонівському р / н (близько берізки). На 5 поверсі стався вибух, імовірно, гранати. МНС на місці, про загиблих поки не відомо" - Necro Mancer (@ 666_mancer) 8 січня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, у Маріуполі в житловій квартирі 5 січня вибухнула граната. Один із двох чоловіків, які загинули на місці НП, був співробітником Служби безпеки України.