У Донецьку прогримів вибух біля шахти: перші подробиці

У Кіровському районі окупованого Донецька вдень 4 вересня стався вибух біля шахти імені Скочинського.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Причина вибуху на даний момент невідома. Джерело в МНС "ДНР" підтвердило інформацію про вибух РИА Новости.

За попередніми даними загинула одна людина. На місце вибуху прибуло багато швидких. З чуток, в районі шахти випробували вибухівку. В результаті вибуху, повилітали шибки у припаркованих неподалік автомобілів.

Донецьк

Наслідки ранкового вибуху pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5 - hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019

дуже сильний вибух був, але і дуже далеко. - Совковий Донецьк (@SovkoviyDonetsk) September 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку.

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