У Донецьку прогримів вибух біля шахти: перші подробиці

У Кіровському районі окупованого Донецька вдень 4 вересня стався вибух біля шахти імені Скочинського.
Про це повідомляють користувачі соцмереж. Причина вибуху на даний момент невідома. Джерело в МНС "ДНР" підтвердило інформацію про вибух РИА Новости.
За попередніми даними загинула одна людина. На місце вибуху прибуло багато швидких. З чуток, в районі шахти випробували вибухівку. В результаті вибуху, повилітали шибки у припаркованих неподалік автомобілів.
September 4, 2019
Донецьк- hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019
Наслідки ранкового вибуху pic.twitter.com/A3CvcbmoZ5
Донецьк 09.08 https://t.co/PEOBuAURJl- hochu 🦋 domoy (@hochu_dodomu) September 4, 2019
дуже сильний вибух був, але і дуже далеко.- Совковий Донецьк (@SovkoviyDonetsk) September 4, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку.
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