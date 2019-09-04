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4 вересня • оновлено в 12:03
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У Донецьку прогримів вибух біля шахти: перші подробиці

7.9т Читати матеріал російською

У Кіровському районі окупованого Донецька вдень 4 вересня стався вибух біля шахти імені Скочинського.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Причина вибуху на даний момент невідома. Джерело в МНС "ДНР" підтвердило інформацію про вибух РИА Новости.

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За попередніми даними загинула одна людина. На місце вибуху прибуло багато швидких. З чуток, в районі шахти випробували вибухівку. В результаті вибуху, повилітали шибки у припаркованих неподалік автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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