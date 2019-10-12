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13 жовтня • оновлено в 01:05
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У Донецьку прогриміли два вибухи: серед постраждалих - дитина

2.2т Читати матеріал російською

У суботу, 12 жовтня, троє дорослих і дитина підірвалися на боєприпасах на околиці Донецька, у результаті чого отримали осколкові поранення.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це журналістам розповів представник "народної міліції ДНР".

Він повідомив, що в суботу відбулися одразу два інциденти. В одному випадку мінно-вибуховий пристрій здетонував на кладовищі, в результаті чоловік і дві жінки, які там прибирали, отримали поранення.

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Схованка з боєприпасами

Схованка з боєприпасами

Донецькі новини

Другий випадок трапився в населеному пункті Старобешеве. Дитина 2010 року народження виявила в лісі схованку з боєприпасами. Підірвавши один із запалів до ручної гранати, він отримав мінно-вибухову травму руки.

"За оцінкою фахівців, знайдені боєприпаси належали українським силовикам, які займали позиції в цьому районі в період бойових дій літа 2014 року", – повідомив представник "народної міліції".

Всі постраждалі доставлені до обласної травматологічної лікарні Донецька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецькі перевізники влаштували теракт у Макіївці, протестуючи проти дорогих тарифів на т.зв. ліцензії і перевезення, які їх зобов'язують оформляти російські найманці.

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Місце
Україна Донецьк
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