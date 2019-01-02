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У Донецьку підірвали залізничний міст: фото і відео з місця НП

49.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі провели підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу Слов'янськ — Донецьк — Маріуполь.

Про це повідомляє прес-служба так званого МНС "ДНР". У результаті НП ніхто не постраждав, уже проведені ремонтні роботи.

"Для запобігання можливого обвалення мосту, здійснене завантаження, транспортування і встановлення трьох фундаментних стаканів, однієї залізобетонної опори, восьми фундаментних блоків, у міжопорний простір укладено 106 шпал. Встановлено модуль для обігріву, залученого до робіт особового складу", — заявили окупанти.

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У Донецьку підірвали залізничний міст: усі подробиці

Рух потягів по мосту й авто під мостом поки перекритий.

У Донецьку підірвали залізничний міст: усі подробиці

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Водночас окупанти повідомляють, що 28 грудня на 1137 км перегону Шляхопровід — Ханженкове нібито були знешкоджені три вибухові пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року в окупованому Донецьку в одному з кафе на з'їзді так званої компартії "ДНР" стався вибух.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
УкраїнаДонецьк
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Makc Махов
Makc Махов
Теперь весной, Пениса Душилина взорвут в Донецке! Фюрер Хуйлопутин Владимир Владимирович, очень йебанутый карлик! 🤣🇷🇺😅🖕🏼😆🖕🖕☠️
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Makc Махов
Makc Махов
Файбержид, обрезаное яйцо кацапа 🇷🇺🐷! Пенис Душилин твой кумир! Попроси у него ведро! 🖕🏼🤣🇷🇺😆😆🖕☠️
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Файбер Моня
Файбер Моня
максик, прими обрезного за щеку и сглатывай не спеша. ))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мне вот интересно.Кыевская хунта именует силы ЛДНР террористическими.А подрывая мосты,жд пути,командиров чем занимается киевская хунта?Диверсиями скажете вы?А если ЛДНР начнет устраивать например диверсии в Киеве и Львове ?Как это назовут?И кстати,они этого не делают.Так с какой стороны террористические силы?
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Makc Махов
Makc Махов
Федоров Федор, они взрывали мосты под Бердянском, Запорожьем, под Львовом и много мест где кацапье поймали! Так что нехуй тебе Кацап пиздеть, чаво не знаешь! В Магнитогорске тоже ФСБ Кацапии взорвало дом и маршрутку! Прошлой зимой в Кемерово мирных кацапов спалили! Продолжай те фюреру вашему Хуйлопутину заниматься любимым хобби! 🤣🤣🇷🇺😅🖕🏼🖕🏼😆🖕☠️
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ХаркiвTheBest Вiктор
ХаркiвTheBest Вiктор
Когда был (а его не было, просто очередное враньё)-прецедент со взрывными устройствами - все должно это предвидеть/предотвратить...
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