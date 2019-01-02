У Донецьку підірвали залізничний міст: фото і відео з місця НП

В окупованому Донецьку в Пролетарському районі невідомі провели підрив центральної залізобетонної опори залізничного мосту через об'їзну автомобільну дорогу Слов'янськ — Донецьк — Маріуполь.

Про це повідомляє прес-служба так званого МНС "ДНР". У результаті НП ніхто не постраждав, уже проведені ремонтні роботи.

"Для запобігання можливого обвалення мосту, здійснене завантаження, транспортування і встановлення трьох фундаментних стаканів, однієї залізобетонної опори, восьми фундаментних блоків, у міжопорний простір укладено 106 шпал. Встановлено модуль для обігріву, залученого до робіт особового складу", — заявили окупанти.

Рух потягів по мосту й авто під мостом поки перекритий.

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Водночас окупанти повідомляють, що 28 грудня на 1137 км перегону Шляхопровід — Ханженкове нібито були знешкоджені три вибухові пристрої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року в окупованому Донецьку в одному з кафе на з'їзді так званої компартії "ДНР" стався вибух.