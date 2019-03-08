У Донецьку обвалився міст: фото з місця НП

У тимчасово окупованому Донецьку на шахті Скочинського обрушився міст сортування.

Надзвичайна подія сталася 8 березня на промисловому об'єкті в Кіровському районі міста, пише в Twitter Necro Mancer, який опублікував фотографії з місця подій.

Судячи по знімках, шахта не покинута, у вікнах будівлі горить світло. На даний момент невідомо, чи є постраждалі в результаті інциденту.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Донецьку прогримів потужний вибух в житловому будинку.

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