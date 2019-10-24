"Луплять важким": окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька

У четвер, 24 жовтня, в окупованому Донецьку і на його околицях були чутні артилерійські залпи.
Про це в мережі повідомили місцеві жителі. За їх словами, в порівнянні з минулим тижнем обстріли почастішали.
"Донецьк 17.00. Бік аеропорту. Залпи важким, вікна тремтять", "Макіївка. Чути залпи", "Луплять потужно, закриті вікна не допомагають", "Сьогодні і на околицях Макіївки чутно голосніше, ніж тижнем раніше", "Один за одним погнали лупити важким", – поскаржилися мешканці.
Окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька
real-vin.com
Донецьк 17.00 Сторона аеропорту залпи важким вікна тремтять- hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
Донецьк 17.00 Залізничний, потужно, закриті вікна не допомагають.- hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
Донецьк 17.00 Сторона аеропорту залпи важким вікна тремтять- hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019
один за одним погнали лупити важким- Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
один за одним погнали лупити важким- Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
ще один мінус важкого # ООС # Донецьк # Стоптеррор не зрозумію, орки що, прям з відвалів Жовтневого луплять або з адмінплощадкі?- Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019
# Макіївка 17:00 залпи, БІК Мінеральне-Яковлівка- Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) October 24, 2019
Донецьк, Щегловка. залпи Гупало- Днепроазотец (@Dniproazotec) October 24, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і було чути стрілянину з важкого озброєння.
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