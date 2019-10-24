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24 жовтня • оновлено в 18:08
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"Луплять важким": окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька

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У четвер, 24 жовтня, в окупованому Донецьку і на його околицях були чутні артилерійські залпи.

Про це в мережі повідомили місцеві жителі. За їх словами, в порівнянні з минулим тижнем обстріли почастішали.

"Донецьк 17.00. Бік аеропорту. Залпи важким, вікна тремтять", "Макіївка. Чути залпи", "Луплять потужно, закриті вікна не допомагають", "Сьогодні і на околицях Макіївки чутно голосніше, ніж тижнем раніше", "Один за одним погнали лупити важким", – поскаржилися мешканці.

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Окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька

Окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька

real-vin.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і було чути стрілянину з важкого озброєння.

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Тема
Війна на Донбасі
Тег
Донбас
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Пигин Макс
Пигин Макс
Утилизация нациков идёт полным ходом.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Укос укропа на осень.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завтра из ООС завоюет ,что опять налупили ВСУшных тушек.
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