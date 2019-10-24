"Луплять важким": окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька

У четвер, 24 жовтня, в окупованому Донецьку і на його околицях були чутні артилерійські залпи.

Про це в мережі повідомили місцеві жителі. За їх словами, в порівнянні з минулим тижнем обстріли почастішали.

"Донецьк 17.00. Бік аеропорту. Залпи важким, вікна тремтять", "Макіївка. Чути залпи", "Луплять потужно, закриті вікна не допомагають", "Сьогодні і на околицях Макіївки чутно голосніше, ніж тижнем раніше", "Один за одним погнали лупити важким", – поскаржилися мешканці.

Окупанти вдарили артилерією поблизу Донецька real-vin.com

Донецьк 17.00 Сторона аеропорту залпи важким вікна тремтять - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

Донецьк 17.00 Залізничний, потужно, закриті вікна не допомагають. - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

Донецьк 17.00 Сторона аеропорту залпи важким вікна тремтять - hochu 💙💛 domoy (@hochu_dodomu) October 24, 2019

один за одним погнали лупити важким - Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019

один за одним погнали лупити важким - Alfa Nubovsky (@AlfaNubovsky) October 24, 2019

Донецьк, Щегловка. залпи Гупало - Днепроазотец (@Dniproazotec) October 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донбасу прокотилася хвиля вибухів і було чути стрілянину з важкого озброєння.

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