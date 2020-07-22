У Донецьку бойовики обстріляли прапор України в небі. Відео

У Донецьку підтримувані РФ збройні формування 21 липня обстріляли український прапор, який жителі міста запустили в небо над містом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив донеччанин Владислав Іванов (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні знову в небі над Донецьком знову був наш державний прапор. Як стало відомо пізніше, ворог лупив по нашому прапору зі всього стрілкового. Хвилин 20 була стрільба", – написав він.

У небо над Донецьком підняли український прапор (Facebook Влад Іванов)

Великий державний прапор організатори акції запустили в небо за допомогою жовто-блакитних кульок. Це не сподобалося бойовикам, які намагалися у нього поцілити зі зброї.

"Ми від місця запуску вже цього не чули і з надією, що прапор пролетить над Донецьком і полетить далі, поїхали додому. Цікавить, що трапилося з прапором", – додав Іванов.

Бойовики 20 хвилин обстрілювали прапор України в небі над Донецьком (Facebook Влад Іванов)

У коментарях під його постом місцеві додали, що постріли дійсно було чути, однак прапора вони не побачили.

Іванов же зазначив, що організатори такої патріотичної акції також планують розгорнути прапор України і над тимчасово окупованими територіями.

Пост Іванова (Facebook Влад Іванов)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці обклеїли тимчасово окупований Новоазовськ Донецької області патріотичними листівками. На них загарбників закликали забиратися з чужої землі й нагадали про те, що зрадників очікує розплата.